Écoutez How Does It Feel, le nouveau titre de London Grammar (AUDIO)

En 2013, London Grammar dévoilait son très bel album If You Wait. Un opus écoulé à plus de 250 000 exemplaires en France et porté par l'immense succès du tube Wasting My Young Years. Quatre ans plus tard, c'est avec Truth is a Beautiful Thing que le trio anglais continuait de surfer sur son succès. Très discrets depuis le tube Let You Know en collaboration avec Flume, les artistes comptent bien faire un retour marquant grâce à leur futur album Californian Soil, dont la sortie est prévue pour le mois d'avril. Mais en attendant, c'est avec les titres Baby it's You, Lose Your Head et Californian Soil que Hannah Reid, Dominic Major et Dan Rothman ont décidé de faire patienter leurs fans. Des titres qui ont déjà rencontré un beau succès sur les plateformes de streaming et auxquels vient s'ajouter leur dernier morceau, How Does It Feel. On vous laisse découvrir.

"J'ai toujours aimé la musique pop. Certains de mes auteurs et chanteurs préférés sont des femmes, souvent plus jeunes que moi, mais qui défoncent le monde de la pop avec des chansons incroyables. Cette chanson a commencé comme une expérience, et a fini par être l'une de mes préférées sur le disque. Avec notre côté alternatif, cela crée une lumière et une ombre sur notre album." confiait récemment Hannah Reid, la chanteuse de London Grammar, à la sortie de ce titre dont elle semble très fière. Inutile de préciser que ce dernier pourrait fortement figurer sur la liste des morceaux que le trio anglais interprétera lors de sa prochaine tournée, prévue dès le mois de novembre prochain. Un énorme projet pour eux puisque cette série de concerts inclura leur plus grand spectacle en tête d'affiche à l'Alexandra Palace de Londres.