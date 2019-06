Ecoutez Heaven, le son inédit de Coldplay et Avicii 

En avril 2018, Avicii mettait fin à ses jours dans une chambre d'hôtel ! Un choc pour ses fans mais aussi pour toute l'industrie de la musique qui découvrait la détresse dans laquelle était plongée le jeune homme depuis plusieurs années. Aujourd'hui, un an après sa mort et avec l'accord de sa famille, son ami le producteur Carl Falk a consacré près de 10 mois de sa vie à trier, analyser et finaliser les nombreuses démos et maquettes laissées inachevées par le DJ. Des sons qui seront tous dans l'album intitulé Tim, qui sort aujourd'hui !

Parmi ces titres, Chris Martin alias le chanteur de Coldplay, a lui aussi tenu à participer au projet du regretté DJ. C'est donc tout naturellement qu'il a accepté de poser sa voix sur le morceau Heaven. Et alors qu'ils avaient commencé à l'écrire ensemble quelques mois avant la catastrophe, Chris Martin a donc pu boucler la boucle en terminant ce titre qui sera l'une des pépites de l'album Tim, dont tous les bénéfices seront reversés à la Tim Bergling Foundation, qui aide à la prévention contre le suicide.