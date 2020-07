Ecoutez Got It Made, le nouveau titre de Mome et Ricky Ducati (VIDEO)

Après le titre Sail Away, sorti en 2018 et cité par Billboard comme"inspirant et optimiste", Mome et Ricky Ducati renouvellent leur collaboration autour du morceau Got It Made. Un projet que le producteur français qualifie de "plus personnel, intemporel et chaleureux" et qu'il décrit comme un "virage artistique assumé". Réunis à nouveau autour de ce nouveau single qui s'annonce déjà comme un tube de l'été, Mome et Ricky Ducati dévoileront également l'album Flashback FM début 2021. Un opus qui promet un "voyage vers le glorieux passé musical des 70’s/80’s/90’s". Mais en attendant la sortie officielle, on vous laisse profiter du clip dirigé par Paume et produit par P92.