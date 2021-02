Écoutez Friendship, de Pascal Letoublon, votre nouveau son Virgin Radio !

Originaire de l'est de la France, Pascal Letoublon s'est imposé ces dernières années comme une véritable révélation dans le monde de la house. Comment ? Tout simplement en dévoilant son titre Friendships, créé en 2017, qui cumule à l'heure nous parlons plus de 75 millions de vues sur YouTube et 40 millions de streams à travers le monde. Autant dire un véritable exploit. Âgé de tout juste 24 ans, le DJ et producteur peut remercier la plateforme Tik Tok, sur laquelle son morceau figure parmi les plus utilisés par les internautes. Elle est d'ailleurs devenue un véritable incubateur de stars depuis son lancement. Mais désormais, c'est sur les ondes de Virgin Radio que vous pourrez retrouver le son de cet artiste prometteur. Une version 2.0 sur laquelle il a souhaité inviter l'artiste allemande Leony. On vous laisse en profiter !