Ecoutez Flying on my Own, le nouveau morceau inédit de Céline Dion !

C'est officiel, Céline Dion en a bel et bien terminé avec sa résidence de Las Vegas ! Après 16 ans de bons et loyaux services, la chanteuse québécoise quitte le fameux Caesars Palace où elle donnait des concerts à guichets fermés plusieurs soirs par semaine. Et en bonne reine du strip, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore s'en va sous les hommages de toute la ville. Alors, comme pour leur faire un ultime cadeau, cette dernière a interprété en exclusivité son nouveau titre lors de son dernier concert ce week-end.

C'est donc devant une foule en délire et pour ses ultimes moments dans cette salle construite pour elle en 2003 que Céline Dion avait décidé de partager l'un des premiers titres de son futur album en anglais (prévu pour novembre 2019). Vêtue d'un somptueuse robe à sequins or, la diva a interprété Flying on my Own. Déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et avec quasiment un million de vues sur YouTube, le morceau s'annonce déjà comme un joli succès. Avec des sonorités électro et des paroles signées Sia, Voler de mes propres ailes (en français) pourrait bien nous faire danser tout l'été !