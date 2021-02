Écoutez Floating Through Space, le nouveau titre de Sia et David Guetta

En 2011, Sia et David Guetta dévoilaient le titre Titanium. Devenue un tube planétaire cumulant plus de deux milliards de streams, la collaboration de ses deux artistes ne s'attendait pas à recevoir un tel accueil. Un succès resté dans les annales et qui a été suivie, il y a quelques mois, par le titre Let's Love, que vous avez notamment pu entendre sur les ondes de Virgin Radio. Inutile donc de préciser que tout ce que font ces deux artistes se transforme en or. Comme le dit si bien l'expression, "jamais deux sans trois", il n'en fallait pas plus à ces deux-là pour récidiver. La preuve avec Floating Through Space, leur dernier titre, à retrouver dans le prochain album de Sia intitulé Music. Un opus qui avait été annoncé il y a plusieurs mois et présenté comme la bande-originale du film éponyme de la chanteuse, dont la sortie devrait arriver dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Du moins, c'est ce que les fans espèrent avec impatience...

Au coeur d'une polémique sur le choix de ses acteurs dans son premier film sur l'autisme, Sia avait tenu à s'excuser publiquement et s'était engagée à supprimer des scènes de son long-métrage ainsi qu'à ajouter un message dans le générique de début : "J'ai écouté les mauvaises personnes et c'est ma responsabilité, mes recherches n'étaient visiblement pas suffisantes, pas assez élargies". Une erreur de parcours qui n'a pas empêché la chanteuse australienne de continuer à dévoiler les sons qui animeront ce qui devrait marquer l'ultime projet de sa carrière artistique. Du moins, c'est ce qu'elle affirmé il y a quelques mois. Alors, on profite, et on écoute cette chanson qui a déjà tout d'un tube !