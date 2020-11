Écoutez Exotica, le nouveau titre de Purple Disco Machine (AUDIO)

Après Hypnotized, réalisé en collaboration avec Sophie & The Giants et écouté plus de 73 millions de fois sur Spotify, Purple Disco Machine est de retour avec le titre Exotica, dont le clip animé a été révélé ces derniers jours (voir ci-dessous). "Le succès de Hypnotized est le résultat d'une évolution ces dernières années. Auparavant, nous avions déjà eu des singles qui ont très bien fonctionné comme Body Funk et Devil in Me. Je suis très heureux que tout ne se soit pas passé du jour au lendemain. Ainsi, j'ai pu m'habituer au succès et su comment le gérer, à la fois dans ma vie privée et professionnelle" confiait récemment Tino Piontek, de son vrai nom, dans la presse italienne, où son tube a fait un carton.

Devenu un DJ et producteur reconnu grâce à ses collaborations prestigieuses aux côtés d'artistes comme Elton John, Dua Lipa ou encore Lady Gaga sur son titre Rain On Me, Purple Disco Machine nous offre un titre entraînant. Et on en demandait pas plus. Avec Exotica et son clip animé mettant en scène les animaux de la savane, on replonge avec plaisir dans la folie des années 80, à l'époque où il était possible de se déchaîner sur les dancefloor sans la moindre culpabilité. On vous laisse découvrir ce petit bijou. N'hésitez pas à monter le son !