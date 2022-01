Ecoutez Coldplay & Selena Gomez avec Let Somebody Go sur Virgin Radio !

Il y a quelques mois, Coldplay sortait enfin son neuvième album Music of the Spheres. Parmi les nombreux titres dévoilés par le groupe de pop-rock britannique, on y retrouvait Let Somebody Go, en collaboration avec la chanteuse américaine Selena Gomez. Interprété sur le plateau de The Late Late Show with Jimmy Corden, ce son aborde le sujet de l'après-rupture : "Oh it hurts like so, to let somebody go / To let somebody go / Oh, when you love somebody / When you love somebody Got to let somebody know". Une chanson que Chris Martin, le leader du groupe, semblait très heureux de partager avec sa jeune acolyte, dont le répertoire s'est souvent dirigé vers le thème de l'amour et des relations. Désormais, Let Somebody Go est à retrouver sur les ondes de Virgin Radio !

