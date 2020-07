Écoutez Chega de Gaia, une exclusivité Virgin Radio (VIDEO)

Souvenez-vous bien de son prénom ! Cet été, Gaia risque d'être sur toutes les ondes avec son tube Chega. Choisie parmi de nombreux artistes pour figurer parmi les nouveautés de Virgin Radio, il semblerait que la jeune femme d'origine italienne et brésilienne n'ait pas fini de faire parler d'elle. Si on devait résumer l'artiste en quelques chiffres, on pourrait notamment citer ses 1,6 millions d'auditeurs sur Spotify tous les mois ou encore ses 694 000 abonnés sur Instagram. Un succès de plus en plus grandissant pour la chanteuse de 22 ans révélée grâce à un célèbre télé-crochet italien. Alors que vient de paraître son album Nuova Genesi, Gaia en a profité pour dévoiler le clip très artistique de son premier tube. On vous laisse le découvrir !