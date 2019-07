Ecoutez ce qu'Elton John pense de la chanteuse Billie Eilish

Les compliments continuent de pleuvoir sur la jeune chanteuse Billie Eilish ! Dernier artiste à

s'exprimer sur le talent de cette dernière ? Elton John. En effet, l'interprète de I'm Still Standing a récemment affirmé dans une interview qu'elle était "l’une des plus talentueuses jeunes femmes que j’ai jamais entendue". Des mots qui ont du probablement ravir la jeune américaine de 17 ans de la part d'une légende de la musique comme Elton John.

"Son album était incroyable" a t-il ajouté au journaliste de Complex à propos de l'opus de la jeune fille : When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Visiblement très fan de son acolyte, Elton John ne s'est pas arrêté là puisqu'il précise qu'"Elle a parcouru un long chemin très rapidement. C’est une artiste issue du bouche à oreille incroyable. Je suis impatient de la voir en live parce qu’elle a quelque chose de très spécial. Un talent comme le sien ne se manifeste pas très souvent."