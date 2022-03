Ecoutez Bones, le nouveau Imagine Dragons, sur Virgin Radio !

En septembre 2021, Imagine Dragons dévoilait Mercury : Act 1, son cinquième album studio. Trois ans après l'immense succès de Origins et la grande tournée qui avait suivi, le groupe de rock américain faisait donc un retour remarqué sur le devant de la scène. Désormais, c'est avec Bones, premier extrait de leur futur album Mercury – Act 2, que Dan Reynolds, le leader du groupe, et ses acolytes ont décidé de faire leur retour. "Bones est le reflet de mon obsession constante pour la fragilité de la vie, a expliqué le chanteur dans un communiqué. Je suis toujours à la recherche d’une preuve qui me convaincra qu’il y a quelque chose après, que la vie est vraiment éternelle dans un sens. Ne l’ayant pas encore trouvée, j’essaie au moins de rêver, dans une chanson, à ce que ça ferait de conquérir la mort." Jusqu'à présent, aucune information n'a été communiquée quant à la sortie de ce futur opus. Mais en attendant, vous pouvez retrouver Bones sur les ondes de Virgin Radio !

Pour continuer d'écouter Imagine Dragons et les meilleurs sons des artistes Virgin Radio, découvrez l'intégralité de nos web radios !