Écoutez Baila Conmigo, le dernier tube espagnol de Selena Gomez et Rauw Alejandro (VIDEO)

Quelques semaines seulement après la sortie du morceau De Una Vez, dont le clip a déjà été visionné plus de 47 millions de fois, Selena Gomez continue de promouvoir son EP REVELACIÓN, qui devrait sortir le 12 mars prochain, avec le titre Baila Conmigo. Un projet tout à fait inédit pour cette dernière puisqu'il est entièrement en espagnol, la langue de ses origines mexicaines. D'ailleurs, cela n'a pas manqué de créer l'évènement auprès des Selenators, sa communauté de fans. "C'est probablement la première chanson que je chante en espagnol depuis que j'ai 18 ou 19 ans" confiait-elle alors avec émotion dans une vidéo des coulisses de son dernier projet.

Dans ce nouveau clip, où la jeune américaine dévoilée grâce à son rôle dans Les Sorciers de Waverly Place n'apparaît pas, on suit les aventures d'un couple dans un pays d'Amérique Latine. Réalisé en collaboration avec Rauw Alejandro, le rappeur n'apparaît pas non plus. Mais qu'importe. Ce qui compte désormais, c'est que Selena Gomez ait dévoilé deux projets qu'elle n'a pas pu défendre sur scène : Rare, sorti en janvier 2020, et bientôt REVELACIÓN. De quoi exciter les fans de l'artiste qui espère l'annonce très prochaine d'une tournée dans le monde entier. Il faudra tout de même patienter avant que la crise sanitaire nous permette de rouvrir les scènes et de se déhancher comme des fous sur les nouveaux sons hispanophones de Selena. On a hâte !