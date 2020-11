Écoutez 45 Tours, le nouveau titre de Elle & Lui en duo avec Alexis Murrati (AUDIO)

"Je suis si contente de commencer cette aventure avec toi @alexismuratti et loin d’être la dernière" écrivait il y a quelques jours la chanteuse Elle & Lui en légende d'une publication Facebook. Quelques mois après la sortie de Fleur de sel, diffusé sur les ondes de Virgin Radio dès sa sortie, la chanteuse d'origine mexicaine fait son grand retour avec le titre 45 Tours. Un morceau pour lequel Lana Gélin, son nom à la ville, a décidé de bien s'entourer puisqu'elle fait appel à Alexis Murrati. Les deux artistes nous offrent un son entêtant qui a déjà tout d'un tube en devenir. Et ce n'est pas les internautes qui diront le contraire...

"Du groove, du kiff, on en demandait plus après fleur de sel et bien, on adore bravo elle et lui !" commente l'un d'eux sur YouTube. "En boucle, incroyable!!! Hâte d'y avoir accès sur Spotify un jour si c'est prévu! <3" ajoute un autre qui voit son voeu exaucé puisque 45 Tours et d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de musique à la demande. Rentré en playlist sur Virgin Radio, le second single d'Elle & Lui risque également d'avoir droit à son clip dans quelques semaines. C'est en tout cas ce que laisse entendre la chanteuse qui commente "Silence on tourne...???????? #45Tours" sur l'une de ses dernières publications Facebook (voir ci-dessous). On l'aperçoit ainsi en tenue de serveuse, un casque autour du cou et, comme d'habitude, le sourire vissé aux lèvres. Ça promet !