Echosmith revient avec Lonely Generation (VIDEO)

En 2014, le monde découvrait Echosmith avec Cool Kids. La jeune formation n'a pas perdu de temps pour s'imposer dans le paysage pop US et après un premier album réussi, le trio semble prêt à nous revenir. Porté par le single Lonely Generation, l'album est éponyme est attendu pour le 10 janvier prochain. Et pour patienter, on vous laisse découvrir le clip - qui semble teaser la série de onze vidéos prévues par le groupe.

Dans ce titre, le groupe aborde le fléau de la génération 2.0. On s'explique : à l'ère des réseaux sociaux, difficile de trouver une personne qui ne soit pas connectée en permanence. "Nous sommes un groupe", a déclaré Noah Sierota en annonçant la sortie de l'album. "Mais, nous sommes avant tout une famille - ce qui est vraiment rare et spécial. Nous apprenons et évoluons ensemble. L'album exprime cela, notre façon de grandir, d'être heureux ou même de se faire briser le coeur à l'ère d'internet". Pas de doute, beaucoup se retrouveront dans ce nouveau projet !