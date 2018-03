On avait découvert Echosmith avec le très efficace Cool Kids, sorti en 2014. Ce single, très bien accueilli, défendait Talking Dreams. Depuis, la fraterie a fait du chemin. Ressortis grandis de leur première tournée en tant qu'headliner, Sydney et ses frères ont repris le chemin des studios pour mieux plancher sur un nouvel album. Le premier extrait, Goodbye, nous laissait présager un album audacieux. Et cette fois, c'est au tour d'Over My Head de débarquer dans les charts. Fait de la même pop/indie rafraîssante que leurs titres précédents, celui-ci témoigne du chemin parcouru : on sent leur musique (et leurs textes), plus adultes.

"C'est notre clip favoris jusqu'à présent", a déclaré le groupe en dévoilant la vidéo. Echosmith y jouent les cambrioleurs (ou presque) et nous apprennent même à cuisiner des Ramen. Que les fans patientent encore un peu, l'album "Inside a dream" (sur lequel figure donc Over My Head) devrait sortir d'ici peu. Du moins, on l'espère !