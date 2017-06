EasyMonneret : Gagnez votre permis moto et tout l’équipement avec Virgin Radio !

On se souvient tous de Brigitte Bardot et sa célèbre chanson « Harley Davidson » ! Et si vous aussi vous n’aviez besoin de personne grâce à Virgin Radio et EasyMonneret ? Toute la semaine, on vous offre votre permis moto ! A vous la formation complète et même tout une tenue d’équipement avec blousons et gants de la marque REVIT et casque Nolan, le rêve ! A vous l’asphalte, si vous obtenez votre permis bien entendu, à vous la liberté ! Assurez votre sécurité en deux-roues avec Easymonneret, le numéro 1 de la formation deux-roues en France !

Du 26 juin au 2 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez la formation de votre permis moto et tout l’équipement avec Virgin Radio et Easymonneret ! Comment faire partie des heureux élus ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et bonne route, on conduit safe hein n’oubliez pas !