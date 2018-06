Dumbo : Le trailer dévoilé !

Il y a 15 jours, on vous parlait du début du tournage de Top Gun 2 annoncé par Tom Cruise. On vous a ensuite parlé du trailer de Mowgli l’adaptation du Livre de la jungle, on va parler de Dumbo ! Ça ne parle pas pour les jeunes d’aujourd’hui, sauf pour Vianney peut-être, mais pour les autres, vous connaissez tous le personnage de Disney crée en 1941, le fameux éléphanteau aux oreilles de ouf, qui sait voler ! Après Alice au pays des merveilles, Cendrillon ou Le Livre de la jungle, Disney s’attaque à Dumbo ! Le premier trailer a été dévoilé, c’est Tim Burton qui réalise, tant mieux !

Dans le trailer, on voit le beau casting de Dumbo avec Colin Farrell, Eva Green, Michael Keaton ou encore Danny DeVito ! On préfère vous prévenir, Disney égale pleures égale mouchoirs égale sale soirée si vous êtes seul. Vous avez le temps de prévoir les mouchoirs, le film sort l’année prochaine en mars !