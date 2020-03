Duffy marque son retour et dévoile un titre inédit (AUDIO)

Il y a douze ans, Duffy se dévoilait au monde avec son tube Mercy. Un énorme succès pour la chanteuse galloise qui enchaînera en 2010 avec un second album passé inaperçu. Totalement retirée du devant de la scène un an plus tard, les raisons de sa "pause musicale" resteront troubles jusqu'à il y a quelques jours. En effet, cette dernière s'est exprimée via son compte Instagram en publiant un cliché en noir et blanc accompagné d'une longue légende. Il semblerait que ce soit un triste épisode dans lequel elle aurait été kidnappée, séquestrée et violée qui ait forcé la chanteuse à prendre du recul. Une révélation sur laquelle elle devrait revenir prochainement dans une interview exclusive.

En attendant le moment où elle dira toute la vérité, Duffy a décidé de révéler au public un morceau inédit. Diffusée sur la radio BBC au Royaume-Uni, la chanson ne devrait pas être officiellement éditée et proposée à la vente. C'est uniquement dans ces temps de pandémie que cette dernière souhaitait faire plaisir à ses fans : "C'est un petit quelque chose pour vous, à jouer en radio en ces temps troubles, si vous aimez la chanson évidemment. Elle élève l'esprit. Je ne prévois pas de la publier, j'ai juste pensé que ce petit quelque chose serait sympa pour les gens, s'ils sont confinés chez eux". Un joli geste qui, nous l'espérons, sera suivi d'un vrai retour sur le devant de la scène.