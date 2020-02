Duffy dévoile les raisons choquantes de sa longue absence musicale !

Il y a douze ans, Duffy se dévoilait au monde avec son tube Mercy. Un énorme succès pour la chanteuse galloise qui enchaînera en 2010 avec un second album passé inaperçu. Totalement retirée du devant de la scène un an plus tard, les raisons de sa "pause musicale" resteront troubles jusqu'à il y a quelques jours. En effet, cette dernière s'est exprimée via son compte Instagram en publiant un cliché en noir et blanc accompagné d'une longue légende. Il semblerait que ce soit un triste épisode dans lequel elle aurait été kidnappée, séquestrée et violée qui ait forcé la chanteuse à prendre du recul. Une révélation sur laquelle elle devrait revenir prochainement dans une interview exclusive.

Voici la légende très émouvante de Duffy, où elle explique les détails de son parcours : "Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai pensé à écrire ceci. La façon dont je l'écrirais, ce que je ressentirais par la suite. Je ne sais pas exactement pourquoi c'est le bon moment, ni ce qui m'excite et me libère d'en parler. Je ne peux pas l'expliquer. Beaucoup d'entre vous se demandent ce qui m'est arrivé, où j'ai disparu et pourquoi. Un journaliste m'a contacté, il a trouvé le moyen de me joindre et je lui ai tout raconté l'été dernier. Il a été gentil et c'était tellement incroyable de pouvoir enfin parler. La vérité est que, et croyez-moi, je vais bien et je suis en sécurité maintenant, j'ai été violée et droguée et j'ai été retenue en captivité pendant quelques jours. Bien sûr, j'ai survécu. La guérison a pris du temps. Il n'y a pas de façon légère de le dire. Mais je peux vous dire qu'au cours de la dernière décennie, les milliers et milliers de jours que j'ai passés à vouloir sentir à nouveau le soleil dans mon cœur, le soleil brille maintenant. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas choisi d'utiliser ma voix pour exprimer ma douleur ? Je ne voulais pas montrer au monde la tristesse dans mes yeux. Je me suis demandée, comment puis-je chanter du cœur s'il est brisé ? Et lentement, il s'est libéré. Dans les semaines qui viennent, je vais publier une interview. Si vous avez des questions, j'aimerais y répondre, dans l'interview, si je le peux. J'ai un amour sacré et une appréciation sincère pour votre gentillesse au fil des ans. Vous avez été des amis. Je tiens à vous en remercier."