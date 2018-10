La journée est finie et a été plutôt longue -pour les autres, courage. Et pour bien rentrer chez soi, rien de mieux qu'une bonne playlist. Pour vous accompagner, la rédaction de VirginRadio.fr tient à vous chouchouter en vous proposant ses coups de cœur du moment. Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive et si vous avez des sons à nous conseiller, on est preneur ! Allez, c'est parti !