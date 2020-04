Dua Lipa vous demande de reprendre son titre Break my Heart !

Le 27 mars dernier, Dua Lipa prenait la décision de dévoiler son album Future Nostalgia en pleine crise sanitaire mondiale. Un choix difficile pour la jeune chanteuse qui se soumettait ainsi aux critiques du public tout en prenant le risque de perdre énormément d'argent sur les ventes de son opus. Toutefois, la jeune britannique a su séduire les foules, en manque de distraction ces dernières semaines, avec des titres lumineux et entraînants. Des débuts réussis qui l'ont poussé à lancer un nouveau projet autour de son titre Break my Heart. En effet, il y a quelques heures, la jeune artiste a demandé à ses fans de s'inscrire à la participation d'un projet secret concernant des reprises de son dernier morceau.

I NEED YOU ???? - submit ur covers here https://t.co/tQIIbikWkp ‼️‼️ I can’t wait to seeeeee xx pic.twitter.com/2Eo4i6HnwA — DUA LIPA (@DUALIPA) April 15, 2020

"Si vous chantez ou jouez d'un instrument, enregistrez-vous en train de jouer sur la piste au casque pour obtenir le meilleur résultat et mettez le lien dans la case ci-dessous. Si vous avez déjà enregistré une pochette, envoyez-la aussi ! Nous recherchons la plus large gamme d'instruments, y compris la batterie, les cors, les cordes, les percussions et les guitares." affirme Dua Lipa sur ses réseaux sociaux. Et même si les détails de ce mystérieux projet n'ont pas encore été révélés, les fans sont fortement encouragés à soumettre leur reprise à ce site web. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ?