Dua Lipa va organiser un concert virtuel le 27 novembre prochain

Révélée en 2015 grâce à son tube Be The One, Dua Lipa née en 1995 dans le quartier de Westminster à Londres. D'origine albanaise, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir l'une des chanteuses les plus écoutées de la planète. Pourtant, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques semaines, la star vient tout juste de dépasser le milliard de streams pour son tube Don't Start Now sur la plateforme Spotify. Un véritable exploit qui s'ajoute à ceux effectués sur trois autres titres (One Kiss, New Rules et IDGAF) qui font d'elle la seule artiste féminine à atteindre ce score. Alors qu'elle s'apprête à dévoiler la réédition de son dernier opus, la star en a profité pour annoncer Fever, un duo exceptionnel avec Angèle, la chanteuse belge qui parade en tête des charts français depuis presque deux ans.

Alors que Dua Lipa aurait du enchaîner avec une immense tournée mondiale, la crise du coronavirus aura eu raison de ses projets. Un léger contre-temps qui n'a pas démotivé la jeune femme à se rapprocher de ses fans puisque cette dernière organisera un concert virtuel le 27 novembre prochain. Intitulé Studio 2054 (en hommage au célèbre studio 54), le show ne sera pas gratuit puisque ceux qui souhaitent y participer devront s'acquitter de la somme de 11,99 dollars (27,50 dollars pour un accès premium aux coulisses de l'événement). "Il verra Dua se déplacer dans des décors sur mesure, des émissions de télévision surréalistes, des discothèques à roulettes, des raves endiablées, des lieux de sortie trash, des salles de voguing et des loges de diva. Accompagnée d'une équipe de musiciens, de danseurs, de patineurs, d'acrobates et d'aériens, Dua sera rejointe par une foule d'invités surprise, des superstars, pour délivrer une explosion euphorique de bonheur et de bons moments." précise un communiqué officiel. Si ça vous tente, vous pouvez vous procurer les billets en cliquant ici.