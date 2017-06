Vendredi 2 juin sortait enfin, le très attendu premier album studio de Dua Lipa. Quand on avait rencontré l'artiste dans le cadre des EBBA Awards en janvier dernier, elle nous avait assuré que si l'album avait tant été reporté, c'est parce que des collaborations excitantes s'étaient tardivement ajoutées à l'album. Une fois l'album entre les mains, on est effectivement pas déçu de ce côté là, si seul le petit génie du R&B Miguel est annoncé comme featuring officiel avec le titre Lost in Your Light, l'éponyme Dua Lipa cache une collaboration de premier choix. A l'écoute de Homesick, impossible de ne pas reconnaître la voix de Chris Martin sur les cœurs, et pour cause le chanteur de Coldplay a co-écrit cette superbe ballade. Le britannique ne s'est pas trompé en offrant une chanson à sa compatriote, elle est l'un des espoirs les plus crédibles de la scène pop anglo-saxonne.

Ce qui séduit d'abord chez Dua Lipa c'est bien sûr sa voix, un organe qui témoigne d'une folle confiance, et qui confère à tout ce que l'artiste interprète une indéfectible majesté. Avec ce premier opus, la chanteuse dévoile une superbe collection de chansons pop où elle parle principalement d'amour. Un thème rebattu mais qu'elle chante avec avec beaucoup d'âme grâce à une voix au grain soul reconnaissable entre mille ! Une voix qu'elle module avec grâce, flirtant régulièrement avec un phrasé qui empreinte au hip hop. Ce premier opus est presque exclusivement constitués de tubes en puissance, des bangerz, mais sans que jamais Dua Lipa ne donne l'impression de trop en faire.

Nombreuses sont les prétendantes de la génération de l'anglaise au titre de pop star. Mais l'altière Dua Lipa pourrait bien tirer son épingle du jeu en excluant l'outrance pour privilégier une retenue qui lui donne toute son authenticité. Même si on aimerait la voir établir un univers un peu plus singulier. Sa discrétion associée à une belle assurance pourrait lui permettre de triompher sur une scène ultra concurrentielle. Le Royaume-Uni lui est d'ailleurs déjà quasi tout acquis. La jeune femme y affole les charts, outre le prometteur EBBA Award de la meilleure nouvelle artiste européenne, les NME Awards l'ont aussi consacrée meilleure nouvelle artiste. C'est donc sans trop griffer mais avec beaucoup de mordant que Dua Lipa est en train de se faire un nom.

Parmi les découvertes de l'album (avec six singles distillés entre août 2015 et avril 2017 on en connaissait déjà beaucoup sur celui ci), citons l'excellente IDGAF où Dua Lipa s'adresse à un ex un peu trop collant et Begging, deux chansons où sa puissance vocale est sublimée par des mélodies très réussies. Même quand elle semble verser dans la gentille ballade acoustique, sur Thinking 'Bout You par exemple, la chanteuse nous surprend avec un refrain archi rythmé. Pas de doute, pour prendre toute la mesure de la royale Dua Lipa, il faudra prendre ses places pour son concert parisien au YOYO le 17 octobre prochain !