Dua Lipa totalement méconnaissable en couverture du magazine Vogue (PHOTOS)

PAS DE PANIQUE ! On préfère vous le dire tout de suite, il s'agit d'une perruque. En effet, comme le précise Shon Hyungsun Ju, le coiffeur qui s'est occupé de Dua Lipa pour le shooting de sa couverture du magazine Vogue, il ne s'agit pas des vrais cheveux de la star. Néanmoins, cela n'enlève rien au fait que la chanteuse britannique est apparue totalement resplendissante sur les clichés du célèbre magazine de mode britannique. Poussée par l'immense succès de son album, Future Nostalgia, et son travail acharné, la chanteuse britannique avait réussi, il y a quelques semaines, un véritable exploit en cumulant près de 5 millions de vues pour son concert virtuel intitulé Studio 2054. Une capacité à se produire en live que l'on connaissait déjà mais à laquelle s'ajoute désormais celle da la possibilité de se transformer au fil de ses envies... En effet, en arborant des cheveux courts et blond platine, Dua Lipa parvient à créer l'étonnement chez les internautes. Et ce n'est pas une mince à faire. Well done girl !