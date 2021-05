Dua Lipa totalement méconnaissable en couverture de Modern Weekly Style (PHOTOS)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale, la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la star est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques. Une facette du métier qui lui permet notamment d'être très souvent plébiscitée pour faire la couverture de grands magazines. Justement, après son apparition parée d'une perruque blonde aux cheveux courts dans le Vogue britannique, c'est dans une autre publication que Dua Lipa vient, une fois de plus, de susciter la polémique.

Dévoilée au mois de mai 2021, la couverture du Modern Weekly Style, un magazine chinois, nous montre l'interprète de Levitating sous un jour totalement nouveau. Capturée en néon bleu sur fond noir, la chanteuse est méconnaissable. Quant aux autres clichés, c'est dans un magnifique justaucorps et accompagnée d'une énorme lapin blanc qu'elle s'affiche. Des clichés originaux qui correspondent parfaitement à l'image tendance et avant-gardiste projetée par la star depuis ses débuts. Et vous, vous en pensez quoi ?