Dua Lipa, The Weeknd, Lizzo... Découvrez leur costume d'Halloween !

Sorcières, héros de bande-dessinée, insectes volants ou encore mauvais garçon, les artistes ont été nombreux à célébrer la fête d'Halloween ! Alors que les français ont dû se résoudre à rester chez eux pour honorer le confinement imposé par le gouvernement, ce n'est pas le cas du reste du monde. En effet, aux États-Unis, les célébrités s'en sont données à coeur joie. Que ce soit The Weeknd en professeur foldingue, Lizzo déguisée en mouche afin de rendre hommage à l'insecte qui s'était posé sur la tête de Joe Biden pendant le débat présidentiel ou encore Shawn Mendes en mauvais garçon accompagné de Camila Cabello en sorcière, les artistes n'ont pas manqué d'inspiration cette année. Bien au contraire.

Pour le plus grand plaisir des internautes, les artistes situés outre-Atlantique sont donc nombreux à avoir posté les clichés de leur soirée d'Halloween sur les réseaux sociaux. Si certains ont opté pour des classiques de l'épouvante, d'autres ont préféré rendre hommage à des personnages célèbres ou encore à des faits d'actualité. Un bon moyen pour eux de faire le buzz et, parfois, de faire passer un message. Quant à l'Hexagone, on aurait adoré découvrir les déguisements choisis par Angèle, Louane, Vianney ou encore Indochine ! Pour cela, il va encore falloir patienter !