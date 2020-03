Dua Lipa, The Weeknd, Hervé dans le Virgin Tonic... les vidéos musique de la semaine

Comme toujours, Virgin Radio vous liste les clips qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine ! Au programme, Dua Lipa ou encore The Weeknd.

Dua Lipa - Break My Heart

Cette semaine, Dua Lipa nous a offert son deuxième opus - réussi. Pour le porter, elle a dévoilé un ultime clip - celui de Break My Heart. Il succède à Physical ou le devenu culte Don't Star Now.

The Weeknd - In Your Eyes

The Weeknd, lui, entame une nouvelle ère avec After Hours. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille vivement le clip de In Your Eyes - son dernier single.

Hervé - Si bien du Mal

Avis à ceux qui s'ennuient en confinement ! Hervé est dans le même bateau mais lui, il a trouvé comment passer le temps. Découvrez l'excellent clip de Si bien du Mal.

Hervé & Jérémy Frérot avec le Virgin Tonic

Tous les jours après le Virgin Tonic, retrouvez toute l'équipe en Facebook Live. Et cette semaine, Hervé et Jérémy Frérot sont venus passer le temps avec Camille, Clément, Nico, Ginger et Mélanie.

REYN - SEUM

Enfin, on termine avec le clip poétique de SEUM, par Reÿn. La jeune artiste nous revient après avoir dévoilé un premier single efficace (Comment t'as osé). Et justement, si vous avez vu son premier clip, alors vous devriez adorer celui de Seum (on vous laisse découvrir pourquoi). A regarder sans modération.

