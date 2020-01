Dua Lipa tease un nouveau morceau

Dua Lipa vit un début d'année brillant : d'ici quelques mois, la chanteuse dévoilera son deuxième opus et à en juger par le succès de ses deux premiers singles, on ne peut qu'espérer un véritable hit : «Un nouveau morceau arrive bientôt dans une galaxie proche de vous»., a t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Oubliez le jaune fluo prédominant de Don't Start Now, elle voit cette fois la vie en rose.

Il faudra patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir ce nouveau morceau. Bientôt, Dua Lipa viendra l'interpréter en live, à Paris : la star se produira à l'AccorHotels Arena en mai prochain.