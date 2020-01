Dua Lipa tease son nouveau morceau Physical avec un extrait énigmatique (VIDEO)

Préparez-vous ! Le 31 janvier prochain, Dua Lipa s'apprête à nous dévoiler son tout dernier son : Physical. Extrait de son prochain album, Future Nostalgia, le morceau sera donc son second teaser après le tube Don't Start Now, sorti fin 2019. Artiste confirmée, la chanteuse anglaise n'a pas hésité à promouvoir ce nouveau projet via son compte Instagram. Et quel meilleur public que ses plus de 38 millions d'abonnés ? Une publication énigmatique sur laquelle on aperçoit un extrait vidéo de ce qui semble être le clip de cette nouvelle chanson. Centrée autour du fameux rubik's Cube, l'esthétique du projet se veut très coloré. Déjà aimé par plus d'1,2 millions de fans, la vidéo annonce surtout la sortie officielle le 31 janvier prochain, soit dans quatre jours. Encore un peu de patience.