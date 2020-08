Dua Lipa tease le remix de Levitating ft. Madonna et Missy Elliott 

2020 aura été l'année des collaborations prestigieuses : Ariana Grande et Lady Gaga ont littéralement mis la sphère pop à genoux avec Rain on Me tandis que Taylor Swift a surpris son monde en offrant Exile ft. Bon Iver sur son dernier opus Folklore. Mais, il y a une autre collaboration qui, cette année, se fera remarquer : Dua Lipa a invité MAdonna et Missy Elliott sur le remix de Levitating et on ne pouvait pas rêver mieux.

Pour rappel, Levitating est à retrouver sur le dernier album de Dua Lipa, Future Nostalgia (l'une des sorties les plus solides de cette année). Sur les réseaux sociaux, Dua Lipa a partagé un extrait du clip qui accompagnerait ce remix prestigieux et visiblement, c'est un véritable blockbuster qui nous attend.

"Ces derniers mois ont été surréalistes", explique ainsi la chanteuse en évoquant le remix de son album. "Au cours de cette période, j'ai choisi de faire la fête avec l'incomparable Madonna (qui m'a secrètement aidée à préparer la mixtape que serait le Club Future Nostalgia). Nous avons a-invité quelques amis et légendes. Les reines Missy Elliott et MAdonna se joignent à moi pour un épique remix de Levitating". Notez également que Gwen Stefani et Mark Ronson ont aidé la popstar à "améliorer Physical" (peut-on vraiment faire mieux que ce single déjà excellent ??)

Patience, le remix de Levitating s'annonce épique.