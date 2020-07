Dua Lipa : Son titre Levitating remixé avec Madonna et Missy Elliott en guest !

Révélée en 2015 grâce à son tube Be The One, Dua Lipa née en 1995 dans le quartier de Westminster à Londres. D'origine albanaise, rien ne prédestinait la jeune femme à devenir l'une des chanteuses les plus écoutées de la planète. Pourtant, comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, la star vient tout juste de dépasser le milliard de streams pour son tube Don't Start Now sur la plateforme Spotify. Un véritable exploit qui s'ajoute à ceux effectués sur trois autres titres (One Kiss, New Rules et IDGAF) qui font d'elle la seule artiste féminine à atteindre ce magnifique score.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Dua Lipa vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux qu'elle s'apprêtait à sortir un remix de son titre Levitating avec Madonna et Missy Elliott. Le tout remixé par The Blessed Madonna, une DJ et productrice américaine. Très enthousiaste à l'idée ce projet - qui devrait sortir le 14 août prochain - Dua a révélé que c'était "un rêve qui devient réalité". Quant à nous, il n'en fallait pas plus pour nous emballer... Aurait-on un tube de l'été en marche ?