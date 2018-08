Dua Lipa : son second album, en préparation

Dua Lipa ne chôme pas. On le sait. Après la confirmation qu'elle serait bel et bien la voix officielle de la bande originale du prochain James Bond et son passage remarqué au Lollapalooza, on apprend qu'elle travaillerait sur un second album avec Max Martin.

Ce nom ne vous dit peut être rien mais Max Martin c'est tout de même LE faiseur de hit de toutes -ou quasiment toutes, les pop stars. On parle notamment de Britney Spears, Katy Perry ou encore Adèle. Et soit dit en passant, il serait même en train de préparer une comédie musicale qui reprendrait tous les plus grands hit des stars de la pop. Après le succès de son premier album, l'interprète de New Rules compte déjà revenir avec un second album en collaboration avec Max Martin et surtout, elle dévoile que ce dernier sera un "tout nouveau chapitre de sa vie".

"Dès que j'ai du temps libre, je vais en studio. C'est un moyen pour moi de me détacher de la vie en tournée et tout les voyages d'affaires, cela me fait sentir plus grounded. Son attachement pour les détails et sa façon d'écrire, il y a une sorte d'inspiration et la manière dont j'écris est très spontanée. C'est très intéressant de travailler et apprendre de quelqu'un d'incroyable et qui fait cela depuis des tant d'années." confie-t-elle au magazine Rollings Stone.

Son nouvel album s'inspirera de Prince, Outkast et Gnarls Barkley. Dua Lipa explique qu'elle est impatiente et que ce second album sera une toute nouvelle direction pour elle.

"Cela sera un nouveau chapitre de ma vie. Je veux être subjective. Le fait d'être soumis au regard du public amène beaucoup de spéculations -de qui parle cette chanson ? Ou "de quoi s'agit-il ?", et bien sûr je ne compte pas arrêter d'être honnête dans ma musique, quel que soit l'ampleur qu'a eu le premier album." ajoute-t-elle.

Un nouvel album plus personnel et plus transparent ? Oui, on est pour. Après tout, Dua Lipa est en pleine ascension et on sait déjà que ce second album sera un évènement à ne pas manquer. Surtout si la chanteuse s'allie à l'un des auteurs les plus prisés de la pop culture.