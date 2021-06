Dua Lipa se la joue cowgirl dans le clip de Love Again ! (VIDEO)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale, la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la star est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques. Une facette du métier qui lui permet notamment d'être très souvent plébiscitée pour faire la couverture de grands magazines. Alors qu'elle apparaissait il y a quelques temps en une du magazine Modern Weekly Style, un magazine chinois, Dua Lipa vient également de dévoiler le clip de Love Again, titre phare de son dernier opus. Quand on vous dit qu'elle ne s'arrête pas !

Quelques jours seulement après avoir teasé la sortie de son nouveau projet grâce à un cliché où elle s'affichait avec un maquillage de clown, l'artiste britannique nous a littéralement pris de court avec un clip à mille lieux de cet univers. En effet, c'est en cowgirl chevauchant un taureau mécanique que la star s'affiche dans la mise en images de Love Again. Accompagnée de quelques danseurs, cette dernière n'hésite pas à exécuter des pas de danse country. Un projet tourné en intérieur et qui a déjà près de 500 000 fois à l'heure où nous écrivons cet article, soit deux heures après sa mise en ligne. Pas de doute, Dua Lipa à toujours le vent en poupe !