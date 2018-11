Dua Lipa se confie sur son prochain album en interview

Deux ans après la sortie de son premier album, difficile de ne pas compter Dua Lipa parmi les plus grandes révélations pop de ces dernières années. Avec des morceaux tels que IDGAF, New Rules ou Blow Your Mind, la jeune femme s'est imposée dans les charts, ne laissant personne indifférent - des fans aux professionnels de la musique. Après un featuring phénoménal avec Calvin Harris et une tournée incroyable, Dua Lipa s'est offert une rééditon de ce disque Ô combien réussi avec, en bonus, des morceaux inédits (et efficaces). Pourra t-elle faire mieux que ce premier disque ? Probablement. Et justement, ce nouvel opus, elle le travaille activement.

Dua Lipa cartonne avec son premier album

"Je le voudrais un peu plus profond mais si je développais, je vous donnerais son titre", a t-elle ainsi confié en Interview. Ce prochain opus, tout le monde l'attend. Chez les fans on est en ébullution. Chez les pros, on est persuadé que ce nouvel opus surpassera le premier. Difficile de se remettre au travail sans pression aucune après un succès pareil. Que nous réserve t-elle ? Qu'entend Dua Lipa par "profondeur" ? Il faudra patienter encore un peu avant de le savoir. Pour l'heure, la chanteuse le garde pour elle. Ensuite, "il appartiendra au monde".

.@DuaLipa on her NEW ALBUM:

The new album is conceptual, but she’s cagey about specifics: "I want a bit more depth, but if I told you how, I’d have to tell you the album title. At least for a little bit, until I put it out into the world. Then it belongs to everyone." pic.twitter.com/vaAYifOojE

— Music News Facts (@musicnewsfact) 29 novembre 2018

Patience, donc !