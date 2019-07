Dua Lipa se confie sur son prochain album

Après le succès de son premier album éponyme, Dua Lipa a connu une ascension fulgurante, enchaînant les projets - elle était d'ailleurs à l'affiche du concert Amazon Prime la semaine dernière, aux côté de SZA et Taylor Swift. Et lorsqu'elle n'est pas en concert, la jeune artiste est en studio. L'idée ? Travailler son prochain opus, qui, on l'espère, sortira bientôt. Mais alors, que nous réserve cet album ? Comme l'aborde t-elle après un tel succès ? Dua Lipa s'est confiée à la BBC.

« Ça a été très long à venir donc je suis super heureuse. Je suis stressée. J'ai l'impression que tout recommence enfin », a t-elle ainsi avoué. Pour ce nouvel album, Dua Lipa a choisi de travailler avec des prestigieux, certes, mais surtout venus d'horizons différents. Ainsi, Tove Lo, Max Martin et Nile Rodgers s'y sont penchés. « Je suis plus en lien avec qui je suis vraiment. Maintenant j'ai les idées claires sur ce que je fais et ce que je veux dire. Des choses dont je n'ai pas peur », explique t-elle. « Avec la musique, c'est aussi rassurant de savoir qu'ils (les fans, ndlr) ont un espace sûr, un endroit où ils peuvent écouter de la musique et traîner avec des gens. C'est ce qui m'importe le plus ».

Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir le nouvel album de Dua Lipa !