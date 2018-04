Dua Lipa se confie sur son prochain album

Vous en entendez parler en ce moment, la chanteuse Dua Lipa est de retour, elle travaillerait même sur un second album ! Il y a une semaine, on la découvrait aux côtés du DJ Calvin Harris pour un nouveau titre de la personne, One Kiss ! On apprenait dans la semaine que Dua Lipa sortirait également un single avec Ariana Grande, trop hâte, c’est donc le moment de Dua Lipa. Actuellement en tournée dans le monde entier, la chanteuse dévoile petit à petit des infos sur son second album !

Dans une interview avec le magazine GQ, Dua Lipa a confirmé qu’elle travaillait sur un prochain album. Le style reste le même, selon la chanteuse, des ruptures, des chagrins d’amour, vous allez encore pleurer ! Elle a même dit, « C’est un album sur lequel vous allez danser, mais beaucoup de musiques sont tristes ! ». Elle poursuit, « c’est compliqué d’écrire des chansons heureuses. ». Dans cette interview, Dua Lipa parle également du sexisme dans l’industrie du disque, ce n’est pas une nouvelle, mais c’est bien que cette grande dame en parle ! Foncez sur le Facebook Officiel de Dua Lipa et retrouvez toutes les infos sur sa tournée !