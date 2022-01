Dua Lipa se confie sur son nouvel album : "Il a même un nom, auquel je pense déjà" !

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale qui débutera dans quelques jours aux Etats-Unis, la chanteuse britannique révélée grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la jeune femme est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques dont le célèbre parfum Libre de Saint Laurent. Une visibilité mondiale qui semble aller de pair avec son succès dans l'Hexagone. Pour preuve, le SNEP (Syndicat National de l'Edition Phonographique) confirmait il y a quelques mois que le dernier album de Dua Lipa était certifié double disque de platine avec 200 000 équivalents ventes, dont 50 000 proviennent d'exemplaires physiques. Inutile également de rappeler le succès que cette dernière a rencontré avec la sortie de Fever, en collaboration avec son amie la chanteuse Angèle.

Alors qu'on aurait pensé que l'emploi du temps surchargé de la star ne lui laisse pas vraiment le temps de travailler sur un nouveau projet, c'était sans compter les récentes confidences qu'elle a faites au Wall Street Journal Magazine. "J'ai fait une grosse partie de l'écriture : Il commence à prendre forme ; j'en ai enregistré une grande partie", précise t-elle. "Il a une vision. Il a même un nom, auquel je pense déjà". Des propos qui ont aussitôt attiser la curiosité des millions de fans de Dua Lipa à travers le monde. Toutefois, cette dernière préfère prévenir que ce nouveau projet sera un peu différent : "Je vais toujours faire de la musique pop, mais elle a son propre son unique, ce qui est excitant et quelque chose qui ressemble à un mouvement de Future Nostalgia. Il n'en est encore qu'à ses débuts, nous verrons bien comment il évolue."

Dua Lipa sera en concert à Paris le 15 mai 2022 à l’AccorHotels Arena !

