Dua Lipa s'offre un retour dans les années 80 avec Physical (VIDEO)

Un de plus ! Après avoir marqué son retour grâce à des hits tels que Don't Start Now ou encore Future Nostalgia, Dua Lipa continue le teasing de son nouvel album. Cette fois, découvrez Physical.

Teasé cette semaine, le titre puise dans le meilleur des années 80. Mieux, chez Idolator, on parle même d'une "lettre d'amour aux années 80". Co-écrit avec Clarence Coffee Jr, KOZ et Sarah Hudson, Physical rappelle l'époque où Olivia Newton John régnait sur les charts. Une fois de plus, Dua Lipa prouve que son opus (attendu pour le 3 avril prochain) sera une réussite : rythmé, à mi-chemin entre le rétro et la pop moderne et teinté de girl power, Future Nostalgia sera probablement l'un des albums les plus marquants de 2020.