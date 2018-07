Dua Lipa s'offre un concert intimiste à Paris

Plus rien n'arrête Dua Lipa ! L'interprète de Blow Your Mind continue de battre des records mais surtout, de se faire une place dans le paysage musical. Son featuring avec Calvin Harris (One Kiss, pour ceux qui l'auraient manqué) a d'ailleurs fini de l'imposer en artiste féminine leadeuse de l'année. Actuellement en tournée mondiale pour défendre son premier album (réussi), Dua Lipa est passée par la France : au programme, un concert ultra intimiste offert aux fans. Et, petit bonus, une cover de My My My.

My My My, single catchy signé Troye Sivan est à retrouver sur son album Bloom, sorti il y a peu. Taylor Swift en personne l'avait d'ailleurs invité à chanter le titre lors de son Reputation World Tour. Cette fois, c'est Dua Lipa qui a souhaité faire un clin d'oeil à son ami. Evidemment, l'australien n'a pas tardé à répondre sur Instagram, qualifiant Dua Lipa "d'ange gardien". Si vous avez manqué la venue de Dua Lipa à Paris, sachez que rien n'est perdu : la chnateuse sera à l'affiche du Lollapalooza parisien d'ici quelques semaines.