Dua Lipa s'offre la couverture de Vanity Fair (PHOTOS)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, ainsi que la réédition de ce dernier, cartonnent aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale (elle a d'ailleurs reporté plusieurs dates en France), la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la star est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques dont le célèbre parfum Libre de Saint Laurent. Une facette du métier qui lui permet notamment d'être très souvent plébiscitée pour faire la couverture de grands magazines. Justement, après son apparition parée d'une perruque blonde aux cheveux courts dans le Vogue britannique, c'est dans une autre publication que Dua Lipa vient, une fois de plus, de susciter la polémique.

En effet, la chanteuse s'est tout simplement offerte la couverture de Vanity Fair, l'iconique magazine américain ! Toutefois, c'est au naturel (ou presque) que Dua Lipa a choisi d'apparaître dans les pages de la publication. Pas de perruque ou d'effets spéciaux particuliers comme on avait pu le voir récemment dans d'autres magazines. Photographiée par Venetia Scott, on l'y voit dans un environnement très sixties et vêtue de pièces iconiques telles qu'un imperméable léopard ou encore un simple justaucorps blanc. Une manière pour le magazine avant-gardiste de dire que l'artiste britannique sera là pour encore de nombreuses années et qu'elle devrait traverser les époques sans problème grâce à sa capacité d'adaptation et sa musique transgénérationnelle.