Dua Lipa s'invite dans le Tiny Desk, le temps d'un live (VIDEO)

Elle est l'artiste féminine la plus prisée de la sphère pop à l'heure actuelle : Dua Lipa a dévoilé en avril dernier son excellent Future Nostalgia (opus qui succède à son premier album éponyme), prouvant au monde son talent. Privée de scène et de tournée en raison de la situation sanitaire, la chanteuse ne s'est pas laissée abattre : en novembre dernier, l'interprète de IDGAF a offert à ses fans un live exceptionnel baptisé Studio 2054. Elle y présentait son nouvel album (entourée d'artistes de renom tels qu'Elton John, Kylie Minogue ou encore Angèle) et a profité de cette performance pour battre quelques records. On la retrouve cette fois pour un concert virtuel organisé par Tiny Desk. Au programme, près de quinze minutes de live acoustique.

"C'est la première fois que le groupe se réunit depuis une éternité", confie la chanteuse juste après avoir interprété Levitating. Côté setlist, Dua Lipa enchaîne avec Pretty Please mais aussi avec une "version spéciale" de Love Again qui, selon elle, "est l'une de ses chansons favorites". Elle termine avec Don't Start Now qui, on le rappelle, est le tout premier single qui a annoncé ce deuxième album efficace.

Si Dua Lipa n'a pas pu tourner comme elle le souhaitait cette année, on espère que 2021 sera plus clémente...