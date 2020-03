Dua Lipa s'amuse des paroles de Don't Start Now pour le confinement (PHOTO)

Aucune exception ! Que vous soyez un citoyen lambda ou l'une des stars les plus populaires de la pop en ce moment, il faut rester chez vous ! C'est notamment le cas de Dua Lipa qui a même dû renoncer à une partie de sa tournée de promotion à travers le globe. Visiblement très inspirée par cette situation liée à la propagation du coronavirus, la chanteuse s'est amusée à conseiller ses fans directement depuis son compte Twitter. Et pour ces fameuses recommandations, l'interprète de Be The One n'est pas allée les chercher très loin...

I don’t make the rules pic.twitter.com/L3jMrF5OFf — DUA LIPA (@DUALIPA) March 18, 2020

Comme on peut le constater avec le cliché que Dua Lipa a publié sur ses réseaux sociaux (voir ci-dessus), ce sont les paroles de son dernier tube Don't Start Now que cette dernière a mises en avant. Elle les reprend sous forme de conseils et ça coïncide parfaitement : "Don't show up, Don't come out, Don't start caring about me now, Walk away, You know how." (Ne vous montrez pas, ne sortez pas, ne commencez pas à vous soucier de moi maintenant, partez, vous savez comment faire). Un trait d'humour de la part de la jeune femme qui espère faire son grand retour le plus rapidement possible afin de promouvoir enfin son nouvel album Future Nostalgia.