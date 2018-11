Dua Lipa, Rihanna, Lenny Kravitz, Lady Gaga... les news musique de la semaine ! 

La semaine a été chargée en vidéos musique -dont vous pourrez rattraper le retard demain, mais surtout en news ! Eh oui, nos amis artistes ne chôment pas et comme chaque samedi, c'est l'heure du petit topo de ce que vous avez peut être -ou pas, manqué !

On commence avec Rihanna, qui grâce à 600 millions d'écoutes sur Spotify entre dans l'histoire avec un grand H. Eh oui, la barbadienne fait péter le compteur de la plateforme et se positionne ainsi en tant que première artiste féminine à imposer 5 morceaux avec autant de streams. Et question record, la chanteuse britannique Dua Lipa n'est pas en reste non plus, puisqu'elle aussi a su se démarquer en se classant parmi le top 10 des Albums les plus streamés sur Spotify avec son opus Dua Lipa. Lady Gaga, elle ne fait pas parti de la liste mais a officiellement été sacrée Disque D'Or en France avec son album Joanne. Le succès mitigé de ce dernier a vu sa côte de popularité augmenté grâce à celui du film A Star Is Born. Quoi d'autres, quoi d'autres... Ah, Lenny Kravitz a dévoilé la vidéo studio de son morceau Low, à la fois funky et rock'n'roll. Une vidéo qui laisse la chance aux fans de découvrir le processus créatif de ce dernier. A ne pas manquer, pour sûr ! Et pour finir, Lana Del Rey continue de teaser son prochain album, intitulé How To Dissapear.

Ça fait beaucoup d'informations mais on vous invite à parcourir les news VirginRadio.fr, tranquillement. Enfin, si vous avez le temps, bien entendu !