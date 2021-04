Dua Lipa resplendissante dans sa dernière campagne de publicité (PHOTOS)

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, cartonne aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale, la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, en plus de la musique, la star est également l'égérie de plusieurs marques de mode et de cosmétiques. C'est pour cette autre facette du métier que Dua Lipa vient de dévoiler les clichés de la dernière campagne pour des baskets de la marque Puma (voir ci-dessous). Vêtue d'un simple justaucorps en latex et de quelques bijoux en or, la star apparaît absolument resplendissante pour faire la promotion de cette paire de chaussures bleu électrique. Un joli tour de force mais surtout un tremplin inespéré pour celle qui n'est encore qu'à l'aube de sa carrière.

Devenue en quelques mois la nouvelle chouchou du grand public et des médias, l'interprète de Physical nous étonne une nouvelle fois avec ces clichés signés Mario Sorrenti, un célèbre photographe de mode italien. Portée par son opusà succès mais aussi la réédition intitulée Future Nostalgia (The Moonlight Edition), la jeune britannique pourrait faire son grand retour dans les bacs beaucoup plus tôt qu'on ne l'attendait. Des informations qui ne demeurent toutefois que des hypothèses même si cela permet indéniablement à la jeune femme de rester au coeur de toutes les discussions. Affaire à suivre.