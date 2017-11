Dua Lipa reprend une berceuse des Beatles et c'est superbe !

Dua Lipa est en pleine tournée en Amérique du Sud, où elle assure la première partie de Coldplay sur leur Head Full of Dreams Tour mais elle n'oublie pas ses fans et leur offre un petit cadeau sous forme d'une jolie reprise. "C'est un peu tôt pour Noël, surtout que je suis en Amérique du Sud, mais j'adore Golden Slumbers version Elbow. Donc mes amours, j'ai pensé vous offrir ma version comme un cadeau en avance... j'espère que vous 'aimerez..." C'est une très joli berceuse, dans une version qui va donner envie de rêver plutôt que de dormir, que l'anglaise dévoile à ses fans et au monde entier.

Si Dua Lipa fait référence à la version d'Elbow, c'est qu'à l'origine Golden Slumbers est une chanson des Beatles. Elle fait partie d'un medley qui la lie à Carry That Weight et The End à la fin de l'album Abbey Road. Le groupe de rock Elbow a repris cette chanson dans une version dévoilée il y a quelque jour sur la traditionnelle publicité de Noël de l'enseigne John Lewis. La campagne de Noël de ce grand magasin est très populaire chez les anglais, elle repose sur une réalisation particulièrement soignée, un conte émouvant et une reprise inédite d'un tube par des artistes connus. Bientôt avec Dua Lipa au casting voix ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !