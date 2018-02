Dua Lipa reprend Do I Wanna Know (Arctic Monkeys)

Tout juste auréolée de son milliard de vues sur YouTube et de ses 5 nominations aux Brit Awards, en faisant l'artiste la plus nommée à la cérémonie, Dua Lipa s’est installée dans les studios de BBC Radio 1 pour une séquence de musique live. Si elle y a inévitablement interprété son iconique New Rules, la jeune anglaise s'est également attaquée à un tube des Arctic Monkeys. La sensuelle Do I Wanna Know passée à la moulinette de la sublime voix de Dua Lipa, il y a de quoi nous mettre quelques frissons. Dans une version très dépouillée et sans jamais forcer sa voix, la chanteuse a rendu honneur à la chanson des singes de l'arctique, simplement accompagnée d'un piano.