Dua Lipa reporte son concert en France

Décalé une première fois en raison de la pandémie, le show programmé par Dua Lipa à L'Accor Arena en septembre vient d'être de nouveau reporté. Rendez-vous le 15 mai 2022 à Paris (mais aussi à Lyon le 30 mai).

Elle est LA popstar la plus prisée du moment : en avril 2020, Dua Lipa dévoilait son deuxième opus, Future Nostalgia. Depuis, l'artiste s'est imposée au sommet des classements du monde entier. Break My Heart, Levitating, Future Nostalgia ou encore Love Again continuent de conquérir le public et pour l'artiste, il ne reste qu'une chose à faire : défendre l'opus sur scène. Pandémie oblige, Dua Lipa s'est vue obligée de reporter toute une série de concerts et, malheureusement, le live prévu en septembre dernier à Paris devra -une fois de plus- être décalé : en mai 2022, l'artiste devrait ainsi pouvoir rencontrer son public français - à Paris mais aussi à Lyon.

"J'ai le coeur complètement brisé que nous ne soyons pas en mesure d'assurer ma tournée européenne en septembre et octobre (...) J'ai tellement hâte de remonter sur scène et d'être réunie avec vous tous", annonce t-elle ainsi sur Instagram.

Patience, bientôt, Levitating résonnera dans l'Accor Arena et fera trembler les murs !