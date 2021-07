Dua Lipa prépare t-elle une collaboration avec Jennie de BLACKPINK ?

Son album Future Nostalgia, dévoilé en mars 2020, ainsi que la réédition de ce dernier, cartonnent aux quatre coins du globe. Alors qu'elle s'apprête à enchaîner avec une immense tournée mondiale (elle a d'ailleurs reporté plusieurs dates en France), la chanteuse britannique révélée il y a quelques années grâce à son titre Be The One semble sur tous les fronts. La preuve, alors qu'elle apparait actuellement sur la couverture du très célèbre magazine Vanity Fair, dans lequel elle se confie longuement sur son ascension et la vie qu'elle mène aujourd'hui, Dua Lipa préparerait actuellement quelque chose avec une autre star planétaire.

En effet, ce mardi 6 juillet, la pop star britannique s'est rendue sur Instagram pour partager des images de la semaine passée. Un carrousel de clichés avec en légende la phrase "peek into the week", que l'on peut traduire par "coup d'œil sur la semaine". Parmi les images partagées par Dua Lipa, on trouve une photo de la chanteuse prenant un selfie miroir avec Jennie Kim, du groupe BLACKPINK. Des retrouvailles qui ont aussitôt soulevé les rumeurs puisque les deux chanteuses semblent partager du temps ensemble à Los Angeles. Rendez-vous amical ou future collaboration professionnelle ? Rien a été précisé pour le moment excepté que la chanteuse sud-coréenne était aux Etats-Unis pour travailler sur plusieurs projets musicaux. Il faudra néanmoins patienter avant de savoir si une possible collaboration à succès est réellement en train de se préparer…