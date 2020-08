Dua Lipa : Pourquoi elle refuse de chanter aux Video Music Awards 2020 ?

Vous auriez adoré voir Dua Lipa interpréter ses derniers titres lors des prochains Video Music Awards ? Nous aussi. Pourtant, il semblerait que la jeune femme ait refusé les avances des organisateurs quant à une éventuelle prestation. Idem pour Harry Styles, dont l'album a lui-aussi été révélé ces derniers mois. Si, officiellement, les deux artistes avaient déjà pris leur décision avant l'annonce des nominations, les internautes ne sont pas vraiment de cet avis. Il faut dire que la chanteuse britannique n'avait pas été nommée dans la moindre catégorie pour son opus Future Nostalgia. Une annonce qui avait alors beaucoup fait parler d'elle quand on sait le succès qu'ont rencontré les titres Don't Start Now, Break My Heart ou encore Physical.

Néanmoins, comme le précise le compte Twitter Pop Crave, une nouvelle catégorie vient tout juste d'être créée pour la prochaine édition des Video Music Awards : Chanson de l'été. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ce qui est plus drôle, en revanche, c'est que Dua Lipa et Harry Styles ont tous les deux été nommés dans cette catégorie. Petit mea culpa de la part des organisateurs ou simple coïncidence ? On en saura pas plus. Grâce à ce petit tour de passe-passe, il n'est donc pas exclut que les deux artistes britanniques acceptent finalement une performance lors de l'événement. La réponse dans quelques mois.