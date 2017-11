Harry Potter : Dua Lipa dévoile un concert d'Halloween inspiré par le célèbre sorcier (vidéo)

Dua Lipa est en plein Self Titled Tour, après avoir donné un concert à Paris et s'être confiée à VirginRadio.fr, la chanteuse a repris le cours de sa tournée européenne. Le 27 octobre l'anglaise était de passage à Hambourg et avait demandé à ses fans, via les réseaux sociaux, de penser à se déguiser pour un concert en mode Halloween. Les petits veinards qui ont assisté à ce show, n'ont pas été déçu, la chanteuse et son équipe s'étaient déguisés en personnage d'Harry Potter. Si on adorerait que le concert soit dévoilé dans son intégralité, on peut se consoler avec une vidéo qui résume bien l'ambiance ensorcelante du concert.

Grimée en Harry Potter de la tête au pied, Dua Lipa s'était aussi amusée à renommer ses chansons à la façon du héros de JK Rowling. Hotter Than Hell est devenue Potter Than Hell, Be The One est devenue Be The Wand, Blow Your Mind est devenue Blow Your Brains et l'iconique New Rules est devenue New Ghouls. Dua Lipa est nommée dans trois catégories des MTV EMA dont celle de la révélation musicale de l'année et du meilleur look. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour voter pour elle !